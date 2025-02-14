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Президент України: КНДР відправляє в Росію ще декілька тисяч військових

Президент України: КНДР відправляє в Росію ще декілька тисяч військових
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Північна Корея відправку до Росії ще декількох тисяч своїх військових. Їх відправлять знову на курський напрямок, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Мюнхені.

Він звернув увагу, що попередні відправлені до Росії військові КНДР зазнали втрат – близько 4000, з них дві третин загиблі. Деякі втекли з поля бою. 

"Ми бачимо, що ще кілька тисяч, думаємо, 2000, може 2500-3000 будуть перекинуті з Пі нічної Кореї на курський напрям. З того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки вони там є і можна порахувати приблизно", – сказав він.

Також Росія продовжує контакти з КНДР стосовно озброєння, зокрема артилерії. Президент додав, що цю інформацію надають Дональду Трампу, аби він чітко розумів, що відбувається втягування ще однієї країни в війну. 

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