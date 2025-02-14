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Ворог вдарив КАБами по прифронтовій громаді на Запоріжжі, є загибла. Рятувальні роботи тривають (оновлено)

З-під завалів будинку дістали тіло 50-річної жінки.

Ворог вдарив КАБами по прифронтовій громаді на Запоріжжі, є загибла. Рятувальні роботи тривають (оновлено)
Іван Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Щонайменше 6 КАБів ворог випустив по прифронтовій громаді на Запоріжжі, повідомив очільник обласної адміністрації Іван Федоров. 

Зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією, під завалами є люди. Такі наслідки ворожої атаки на Преображенку. На місці влучань працюють надзвичайники.

Оновлено. 50-річна жінка загинула під час ворожої атаки на Преображенку. Тіло загиблої рятувальники дістали з-під завалів будинку. Рятувальні роботи тривають.

Також Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 

Ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Новодарівці. 

293 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малу Токмачку,  Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Білогір'я, Новодарівку та Щербаки. 

184 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.  

Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

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