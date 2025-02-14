До 13 років тюрми засуджено соратницю Медведчука, яка закликала до “відокремлення” Львівщини

Засуджена організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Суд визнав винною колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії “ОПЗЖ” у вчиненні державної зради, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними з відкритих джерел, йдеться про Інну Іваночко.

Її засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії “ОПЗЖ” та громадської організації “Український вибір – право народу”.

Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Засуджена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі «політичного експерта» та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.