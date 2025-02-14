У Миколаєві затримали рецидивіста. Ворог завербував його в колонії в РФ і перекинув в Україну для коригування ударів

До початку повномасштабної війни фігурант відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона. Після захоплення обласного центру окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербував кадровий співробітник ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві агента ФСБ. Ним виявився 35-річний рецидивіст, який коригував авіаудари рашистів по Силах оборони у портовому місті, повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, до початку повномасштабної війни фігурант відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона. Після захоплення обласного центру окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербував кадровий співробітник ФСБ.

За вказівкою з ФСБ агент приїхав до Миколаєва через треті країни і згодом почав виконувати завдання ворога.

Співробітники СБУ своєчасно викрили плани ворога і поетапно задокументували фігуранта ще на початковому етапі його розвідактивності.

Основною ціллю окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість, де приховано фотографував локації ймовірного перебування українських захисників.

Також агент «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Контррозвідка СБУ затримала його за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій агента за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).