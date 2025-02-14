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На Одещині внаслідок атаки дронів є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку

На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

На Одещині внаслідок атаки дронів є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку
Фото: телеграм / Олег Кіпер

Вночі російські терористи атакували Одеський район ударними безпілотниками, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО.

Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. 

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

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