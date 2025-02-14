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Військові провели тренування з хімічного захисту, - Генштаб

Ворог неодноразово порушував Конвенцію про заборону хімічної зброї, тому підготовка десантників враховує цю загрозу. 

Військові провели тренування з хімічного захисту, - Генштаб
Тренування з хімзахисту
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові десантники проходять тренування з хімічного захисту, вчаться оперативно реагувати на хімічні загрози та використовувати засоби індивідуального захисту. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"Ворог неодноразово порушував Конвенцію про заборону хімічної зброї, застосовуючи заборонені речовини на полі бою. Саме тому підготовка десантників враховує цю загрозу. Ми дбаємо про безпеку кожного бійця, готуючи їх до дій навіть у найскладніших умовах", - йдеться в повідомленні.

Тренування з хімзахисту
Фото: Генштаб ЗСУ
Тренування з хімзахисту

Тренування з хімзахисту
Фото: Генштаб
Тренування з хімзахисту

Тренування з хімзахисту
Фото: Генштаб
Тренування з хімзахисту

Як повідомлялося, в грудні минулого року  росіяни застосували проти Сил оборони понад 400 хімічних атак.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксували 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин. Починаючи з лютого 2023 року росіяни почали системно застосувати ці речовини.

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