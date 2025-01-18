У грудні росіяни застосували проти Сил оборони понад чотири сотні хімічних атак

Загалом від початку повномасштабного вторгнення цифра сягнула 5389.

У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів росіянами.

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

«Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни», - зазначили військові.

Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксували 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин. Починаючи з лютого 2023 року росіяни почали системно застосувати ці речовини.