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У Бериславі на Херсонщині – двоє загиблих після обстрілу РФ

Окупанти атакували населений пункт із міномета.

У Бериславі на Херсонщині – двоє загиблих після обстрілу РФ
Берислав
Фото: Поліція Херсонської області

18 січня росіяни вбили у Бериславі двох людей. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. 

«Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження», - додав Прокудін.

  • Того ж дня загинув від ворожого обстрілу житель Станіслава.
  • Крім того, ворог атакував Томину Балку в області. Була поранена одна людина.
  • Також 18 січня по медичну допомогу звернулися ще троє жителів Херсонщини, які постраждали від російських обстрілів.
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