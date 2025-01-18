У Бериславі на Херсонщині – двоє загиблих після обстрілу РФ

18 січня росіяни вбили у Бериславі двох людей.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета.
«Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження», - додав Прокудін.
- Того ж дня загинув від ворожого обстрілу житель Станіслава.
- Крім того, ворог атакував Томину Балку в області. Була поранена одна людина.
- Також 18 січня по медичну допомогу звернулися ще троє жителів Херсонщини, які постраждали від російських обстрілів.