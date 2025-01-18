У Бериславі на Херсонщині – двоє загиблих після обстрілу РФ

18 січня росіяни вбили у Бериславі двох людей.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета.

«Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження», - додав Прокудін.