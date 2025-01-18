Окупанти штрафуватимуть студентів на ТОТ, які не з'явилися у "військкомати"

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують реалізовувати мобілізаційні процеси на строкову службу.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, представники так званих "військкоматів" обходять навчальні заклади на ТОТ, де погрожують студентам останніх курсів штрафами до 200 тис. рублів за відмову проходити строкову службу в ЗС РФ.

"У випадку відсутності коштів ворог обіцяє залучити відмовників до обовʼязкових примусових робіт на потреби армії рф протягом двох років", — повідомляють у спротиві.