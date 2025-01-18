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Окупанти штрафуватимуть студентів на ТОТ, які не з'явилися у "військкомати"

Росіяни продовжують реалізувати план мобілізації.

Окупанти штрафуватимуть студентів на ТОТ, які не з'явилися у "військкомати"
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують реалізовувати мобілізаційні процеси на строкову службу. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, представники так званих "військкоматів" обходять навчальні заклади на ТОТ, де погрожують студентам останніх курсів штрафами до 200 тис. рублів за відмову проходити строкову службу в ЗС РФ.

"У випадку відсутності коштів ворог обіцяє залучити відмовників до обовʼязкових примусових робіт на потреби армії рф протягом двох років", — повідомляють у спротиві.

  • Загарбники продовжують рекрутувати населення на тимчасово окупованих територіях до лав російської армії. Росіяни змушують укладати контракти з армією загарбників своїх ідеологічних прихильників. 
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