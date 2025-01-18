«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України

Служба безпеки України затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України, який причетний до фінансування російської армії.

Про це повідомляє СБУ. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії. Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Далі, фігурант через цю платформу переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".

Фото: СБУ

За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах. Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.

Фото: СБУ

Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.