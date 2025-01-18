Протягом минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення, половина з них — на Покровському напрямку

Розпочалась 1060 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням двох ракет, залучив для ураження 2147 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив близько чотирьох тисяч артилерійських обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби ППО російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог вчинив 26 атак на позиції наших військ в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 19 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 79 штурмових дій агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дві атаки загарбників в районі Великої Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку вчора ворог один раз намагався просунутись в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

В Курській області минулої доби українські воїни відбили 16 атак загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 69 автомобілів окупантів.