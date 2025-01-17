До 20 січня багатодітні батьки не зможуть оформити онлайн-відстрочку у Резерв+

З 22:00 сьогодні, 17 січня, у реєстрі Національних інформаційних систем проводитимуться технічні роботи, які триватимуть до понеділка 20 січня.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+”, - йдеться у повідомленні.
В Міноборони запевнили, що технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки.
Після технічних робіт функція оформлення онлайн-відстрочки стане доступною, як і раніше.
- Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року.