Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
ГоловнаСуспільствоЖиття

До 20 січня багатодітні батьки не зможуть оформити онлайн-відстрочку у Резерв+

Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки.

До 20 січня багатодітні батьки не зможуть оформити онлайн-відстрочку у Резерв+
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

З 22:00 сьогодні, 17 січня, у реєстрі Національних інформаційних систем проводитимуться технічні роботи, які триватимуть до понеділка 20 січня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В Міноборони запевнили, що технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки.

Після технічних робіт функція оформлення онлайн-відстрочки стане доступною, як і раніше.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies