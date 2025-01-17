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Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності його молодшого співучасника.

Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця
На Харківщині слідчі повідомили про підозру підлітку за підпал автомобіля військовослужбовця
Фото: Поліція Харківщини

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру підлітку за підпал автомобіля військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“15-річний юнак разом зі своїм 14-річним товаришем вчинили злочин на замовлення ворожих спецслужб. Нині старшому підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про притягнення до відповідальності молодшого співучасника”, - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що 11 січня в селищі Солоницівка на Харківщині легкозаймистою рідиною облили транспортний засіб Nissan X-Trail, який належить захиснику, та підпалили його

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За даними поліції, юнакам в мобільному додатку Telegram невстановлена особа пообіцяла грошову винагороду за підпал.

Слідчі повідомили 15-річному хлопцю про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі. 

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зараз поліцейські збирають докази для притягнення до відповідальності 14-річного спільника.

Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця
Фото: Поліція Харківщини
Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця

Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця
Фото: Поліція Харківщини
Правоохоронці Харківщини підозрюють підлітка у підпалі автомобіля військовослужбовця

  • У 2024 році в Україні затримали сімох фігурантів, які вчинили теракти біля адмінбудівель, а також 201 зловмисника за підпали авто.
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