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Білорусь звела окопи для піхоти й техніки неподалік від кордону з Литвою

Раніше аналогічний об’єкт звели неподалік кордону з Польщею.

Білорусь звела окопи для піхоти й техніки неподалік від кордону з Литвою
супутникові знімки тертиорії, на якій видніються окопи

У Гродненській області Білорусі на краю військового полігону «Гозький» з’явилися окопи для піхоти та техніки, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода»

Ці окопи розташовані за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону і можуть бути частиною так званого «вузла опору», який рік тому обіцяло побудувати білоруське Міноборони.

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Територія, де розташовані окопи, має природоохоронний статус і належить до республіканського ландшафтного заповідника «Городенська пуща».

Ще 6 жовтня 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордонах збудують кілька укріплених «вузлів опору». У той час військові продемонстрували аналогічний об'єкт у Кобринському районі неподалік кордону з Польщею. А до цього влада створила аналогічний об’єкт у Гомельському районі.

Кілька нових укріплень під Гродно добре видно на супутниковому знімку, яке зробили супутники Planet Labs 14 грудня 2024 біля північно-західної частини полігону. Наприклад, на східній стороні дороги, яка веде до прикордонного переходу «Привалка», наприкінці листопада 2024 року військові викопали величезну траншею. Її довжина - 340 метрів, ширина - від 5 до 7 метрів, що достатньо, аби танк міг вільно пройти через траншею. 

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