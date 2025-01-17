Білорусь звела окопи для піхоти й техніки неподалік від кордону з Литвою

У Гродненській області Білорусі на краю військового полігону «Гозький» з’явилися окопи для піхоти та техніки, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Ці окопи розташовані за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону і можуть бути частиною так званого «вузла опору», який рік тому обіцяло побудувати білоруське Міноборони.

Територія, де розташовані окопи, має природоохоронний статус і належить до республіканського ландшафтного заповідника «Городенська пуща».

Ще 6 жовтня 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордонах збудують кілька укріплених «вузлів опору». У той час військові продемонстрували аналогічний об'єкт у Кобринському районі неподалік кордону з Польщею. А до цього влада створила аналогічний об’єкт у Гомельському районі.

Кілька нових укріплень під Гродно добре видно на супутниковому знімку, яке зробили супутники Planet Labs 14 грудня 2024 біля північно-західної частини полігону. Наприклад, на східній стороні дороги, яка веде до прикордонного переходу «Привалка», наприкінці листопада 2024 року військові викопали величезну траншею. Її довжина - 340 метрів, ширина - від 5 до 7 метрів, що достатньо, аби танк міг вільно пройти через траншею.