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​На кордоні з Молдовою затримали трьох порушників, які намагалися прикинутися військовими

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності.

​На кордоні з Молдовою затримали трьох порушників, які намагалися прикинутися військовими
Фото: ДПСУ

Прикордонники в Одеській області затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Кияни придбали тактичний одяг - камуфляж, рукавиці та берці - за порадою організатора їхньої "подорожі". За сприяння у подоланні придністровського сегменту українсько-молдовського кордону заплатили йому по $4 тисячі на криптогаманець", - ідеться в повідомленні.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Справи вже передано до суду.

Як повідомлялося, Україна в 2025 році продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

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