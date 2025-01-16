Українські прикордонники затримали громадянина Росії, який кілька місяців нелегально перебував в Україні і вирішив перетнути кордон зі Словаччиною.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Громадянин РФ, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив шукати «кращого життя» в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно. Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі. Під час своїх пригод він натрапив на місцевих ромів, отримав на горіхи й залишився без речей", - розповіли в ДПСУ.
Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але за 50 метрів від нього його затримали прикордонники.
Щодо чоловіка склали матеріали про адмінправопорушення. Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового його видворення з України.