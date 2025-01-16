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Прикордонники затримали росіянина, який випив пляшку горілки і вирішив піти в ЄС, але заблукав

Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового його видворення з України.

Прикордонники затримали росіянина, який випив пляшку горілки і вирішив піти в ЄС, але заблукав
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали громадянина Росії, який кілька місяців нелегально перебував в Україні і вирішив перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Громадянин РФ, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив шукати «кращого життя» в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно. Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі. Під час своїх пригод він натрапив на місцевих ромів, отримав на горіхи й залишився без речей", - розповіли в ДПСУ.

Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але за 50 метрів від нього його затримали прикордонники. 

Щодо чоловіка склали матеріали про адмінправопорушення. Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового його видворення з України.

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