Україні потрібні дрони та засоби РЕБ для стабілізації фронту, - Зеленський

Додаткове озброєння допоможе не лише стабілізувати ситуацію, а й навіть мати ініціативу на деяких напрямках.

Україні потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби для стабілізації фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів в Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Мир через силу прописаний у нашому Плані Перемоги… Нам потрібна сильна Україна. Саме така Україна може відбити свої незалежність, захистити своїх людей… В принципі, все це є в Плані… Але якщо хочете більше деталей, то там є пакет зброї для збереження армії кількісно та економічно", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україні необхідна додаткова зброя для стабілізації фронту. Та головне, щоб не віддавати ініціативи ворогу на полі бою, як було зроблено на Харківщині.

"Стабілізація в цілому – це дуже важливий фактор. Треба зробити те саме на Донеччині, на напрямку… Це буде зроблено", - запевнив президент.

"На додаткове виробництво дронів та РЕБ. Дві прості речі, які нам потрібні… Ми готові це зробити, щоб стабілізувати повністю ситуацію. І на деяких напрямках мати ініціативу", - додав він.