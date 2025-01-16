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Україні потрібні дрони та засоби РЕБ для стабілізації фронту, - Зеленський

Додаткове озброєння допоможе не лише стабілізувати ситуацію, а й навіть мати ініціативу на деяких напрямках. 

Україні потрібні дрони та засоби РЕБ для стабілізації фронту, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україні потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби для стабілізації фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів в Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером

"Мир через силу прописаний у нашому Плані Перемоги… Нам потрібна сильна Україна. Саме така Україна може відбити свої незалежність, захистити своїх людей… В принципі, все це є в Плані… Але якщо хочете більше деталей, то там є пакет зброї для збереження армії кількісно та економічно", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україні необхідна додаткова зброя для стабілізації фронту. Та головне, щоб не віддавати ініціативи ворогу на полі бою, як було зроблено на Харківщині. 

"Стабілізація в цілому – це дуже важливий фактор. Треба зробити те саме на Донеччині, на напрямку… Це буде зроблено", - запевнив президент. 

"На додаткове виробництво дронів та РЕБ. Дві прості речі, які нам потрібні… Ми готові це зробити, щоб стабілізувати повністю ситуацію. І на деяких напрямках мати ініціативу", - додав він.

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