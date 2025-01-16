У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах: Солом'янському, Дніпровському, Печерському, Голосіївському і Дарницькому.

Спершу про роботу ППО повідомив мер міста Віталій Кличко. Він сказав, що протиповітряна оборона працює в центрі.

Згодом він написав, що у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж немає.

Потім у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що також уламки впали в Дніпровському районі. Є "незначне ушкодження" фасаду.

Після 14 години голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що загалом падіння було в п'яти районах.

Тривога у столиці тривала із 12:08 до 12:29.