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У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)

Поранених немає. 

У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: пресслужба

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах: Солом'янському, Дніпровському, Печерському, Голосіївському і Дарницькому. 

Спершу про роботу ППО повідомив мер міста Віталій Кличко. Він сказав, що протиповітряна оборона працює в центрі.

Згодом він написав, що у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж немає.

Потім у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що також уламки впали в Дніпровському районі. Є "незначне ушкодження" фасаду. 

Після 14 години голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що загалом падіння було в п'яти районах. 

Тривога у столиці тривала із 12:08 до 12:29.

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