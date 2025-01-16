Зеленський: Україна не веде залаштункових переговорів із Росією

Україна не веде з Росією прихованих розмов про закінчення війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави.

Залаштункові розмови з Росією не в інтересах України, бо є ризик втрати довіри від партнерів. Зеленський сказав, що йому важливо зберегти союзницькі відносини.

"Для мене важливо зберегти союз. У підтримці, у геополітиці, в санкціях, у ЄС, в НАТО. Я вважаю, що за три роки, починаючи з перших днів війни, у нас вийшло побудувати цей союз. Я вважаю, що без цього союзу ми б не витримали. І ми змогли побудувати, а ви знаєте, як це в житті: побудувати – одне, а зберегти – ще складніше", – сказав Зеленський.

Водночас він звернув увагу, що Україна має право на переговори з країною-агресором, бо будь-які перемовини неможливі без її української сторони. Він вірить, що закінчити війну можна дипломатичним шляхом.

"У дипломатії завжди менше жертв і менше часу. Витрачаєш менше людей – і це найголовніше – і менше всього. Головне, що ти можеш зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібно бажання. І навіть якщо один партнер не хоче, такий як Росія, можна користуватись формулою, про яку ми говоримо – мир через силу. Коли партнери об'єднуються і примушують до діалогу. На сьогодні це не відбувається", – запевнив він.

Перед тим, як сідати за стіл переговорів, Україна хоче отримати гаранті безпеки. Ці гарантії безпеки мають бути дієвими, щоб Росія у час перемир'я не підготувалася до подальшого нападу та окупації.

"Де наша НАТО? Де наша зброя? Де наша підтримка, фінанси тощо?" – сказав Зеленський.