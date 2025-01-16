Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
ГоловнаСуспільствоВійна

У Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та ЛЕП

Окупанти обстрілювали район з "Граду", "Урагану", важкої артилерії та застосовували БпЛА.

У Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та ЛЕП
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та лінію електропередач. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

З вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину. Обстрілювала район з "Граду", "Урагану" та важкої артилерії. Застосовувала БпЛА. Найбільше дісталося Нікополю. 

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілу

Понівечені зо три десятки приватних будинків, один – зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятки – потрощені. Як і 6 гаражів та 7 авто. Побиті 5 багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач.Руйнування є і на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура, але люди цілі.Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили в області 3 безпілотники.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies