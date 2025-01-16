У Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та ЛЕП

У Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та лінію електропередач.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину. Обстрілювала район з "Граду", "Урагану" та важкої артилерії. Застосовувала БпЛА. Найбільше дісталося Нікополю.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки обстрілу

Понівечені зо три десятки приватних будинків, один – зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятки – потрощені. Як і 6 гаражів та 7 авто. Побиті 5 багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач.Руйнування є і на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура, але люди цілі.Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили в області 3 безпілотники.