Уламки російських дронів пошкодили інфраструктуру в Полтавській області. Є знеструмлення

Уночі ворог атакував дронами Полтавську область. ППО збила ворожі цілі, але уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру.
Без світла залишилися 301 побутова і 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над його поверненням, повідомили в Полтавській ОВА.
"На щастя, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
- Учора вранці ворог провів ракетну атаку проти енергетики, зокрема газових об'єктів. Пошкодження були в декількох областях: серед них – Львівська і Івано-Франківська.
- За даними Повітряних сил, збили 30 ракет.