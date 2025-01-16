Уламки російських дронів пошкодили інфраструктуру в Полтавській області. Є знеструмлення

Уночі ворог атакував дронами Полтавську область. ППО збила ворожі цілі, але уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Без світла залишилися 301 побутова і 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над його поверненням, повідомили в Полтавській ОВА.

"На щастя, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.