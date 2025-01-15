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Росіяни вбили у Нікополі мирну мешканку

Також внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік.

Росіяни вбили у Нікополі мирну мешканку
Наслідки російського обстрілу Нікополя 15 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗВ.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку”, - написав Лисак. 

Крім того, через російську атаку отримав поранення 45-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

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Внаслідок удару зруйновані оселя та господарська споруда, пошкоджені приватне житло і багатоповерхівки, гаражі та авто, газогони й лінія електропередач.

Також рятувальники ліквідували дві пожежі.

  • Росіяни обстріляли Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини та поранили одну людину.
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