Росіяни вбили у Нікополі мирну мешканку

Росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗВ.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку”, - написав Лисак.

Крім того, через російську атаку отримав поранення 45-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок удару зруйновані оселя та господарська споруда, пошкоджені приватне житло і багатоповерхівки, гаражі та авто, газогони й лінія електропередач.

Також рятувальники ліквідували дві пожежі.