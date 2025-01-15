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Норвегія піднімала свої F-35, дислоковані у Польщі, під час ракетної атаки Росії

Винищувачі ВПС Норвегії захищають ключовий аеропорт, важливий для логістики допомоги Україні. 

Норвегія піднімала свої F-35, дислоковані у Польщі, під час ракетної атаки Росії
F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Норвегія підняла два своїх винищувачі-невидимки F-35A, які наразі дислокуються в Польщі під час ракетного удару Росії по Україні у середу, 15 січня. 

Про це повідомило видання The War Zone.

Чотири норвезькі F-35 знаходяться в Польщі з грудня минулого року, щоб допомогти захищати Ряшів (Жешув), ключовий логістичний центр, через який здійснюються поставки зброї в Україну.

Винищувачі були підняті «у зв’язку з війною в Україні, щоб захистити повітряний простір Польщі як частини НАТО», повідомив підполковник Ейвінд Байр, голова комунікацій Королівських ВПС Норвегії.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня 2025 року Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів.

Загалом Повітряні Сили виявили 117 повітряних цілей противника:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);74 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Росіяни атакували об'єкти енергетичного комплексу, зокрема, газову інфраструктуру в Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Раніше російські ракети та дрони кілька разів входили у повітряний простір Польщі, однак ППО та ВПС країни не перехоплювали їх. За словами міністра оборони Владислава Косіняк-Камиша, Польща не ухвалюватиме жодних рішень щодо збиття російських ракет без погодження НАТО. 

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