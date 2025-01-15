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Танкер «тіньового флоту» РФ не може покинути німецькі води

На судні є майже 100 тисяч тонн нафти з РФ.

Танкер «тіньового флоту» РФ не може покинути німецькі води
Нафтовий танкер, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Німеччина заборонила танкеру Eventin із російського «тіньового флоту» РФ покидати німецькі води, передає «Європейська правда» з посиланням на dpa.

Судно перебуває під прапором Панами. Воно прямувало з РФ до Єгипту, маючи на борту майже 100 тисяч тонн нафти. Однак минулого тижня у танкера вийшов із ладу двигун у Балтійському морі на північ від острова Рюген. Ніецькій владі довелося відбуксирувати судно до порту Засніц.

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Коли завершили ремонт, капітан Eventin попросив дозволу відновити свій курс, але митна служба Гамбурга і Міністерство транспорту Німеччини відмовили.

Наразі німецькі митники з'ясовують, чи не намагається танкер обійти ембарго ЄС на постачання російської нафти. Крім того, влада ФРН розслідує придатність судна до плавання, адже йому вже майже 20 років.

«В очікуванні оцінки документів, які будуть подані Eventin, відділ безпеки суден видав тимчасову заборону на подальшу навігацію», – заявило німецьке Міністерство транспорту.

  • 10 січня США і Британія оголосили санкції проти Росії, які торкнулися, зокрема, так званого «тіньового флоту». 
  • Тепер Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через перевезення вантажів для Росії.
  • Підсанкційний танкер РФ із скрапленим природним газом, який перевозить партію з російського підсанкційного заводу, простоює біля узбережжя Іспанії та Португалії.
  • Ще три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю.
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