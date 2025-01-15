Зеленський: підготовка до зустрічі з Трампом іде, про дати говорити зарано

Україна вже почала підготовку до майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом, який 20 січня вступить на посаду президента США, а також його командою. Про дату зустрічі поки що говорити зарано, сказав український президент Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві. Поки що команди працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі.

Найголовнішим для України є закінчення війни, але не "просто якось", а справедливо. Тому потрібна впевненість, що Росія не піде війною на українців знову.

"Для нас потрібні сильні гарантії безпеки. На сьогодні для нас стратегічно гарантіями безпеки і членство в Євросоюзі, і членство майбутнє в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватися в рази, коли ти є сусідом з Росією з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти війною знову проти української незалежності і свободи", – сказав Зеленський.