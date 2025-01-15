ЗМІ деталізували ключові моменти можливої угоди про припинення бойових дій у Смузі Гази

Катарські посередники надіслали Ізраїлю та ХАМАСу проєкт пропозиції щодо угоди про припинення бойових дій в анклаві та обмін заручників на палестинських полонених.

Катарські посередники надіслали Ізраїлю та ХАМАСу проєкт пропозиції щодо угоди про припинення бойових дій у Cмузі Гази та обмін заручників на палестинських полонених, пише Reuters.

Це має стати першим кроком до припинення 15-місячної війни у регіоні.

Джерела заявили, що на переговорах у Досі досягнули прориву і угода “може бути близькою”.

Видання зазначає, що водночас багато деталей щодо виконання режиму припинення вогню ще належить узгодити і “угода ще не досягнута”.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

На першому етапі буде звільнено 33 заручники. Серед них діти, жінки, включно з жінками-солдатами, чоловіки віком від 50 років, поранені та хворі. Ізраїль вважає, що більшість із них живі, але офіційного підтвердження від ХАМАСу не надходило.

- Перший етап триватиме кілька тижнів, хоча ізраїльський чиновник заявив, що точної тривалості ще не визначено. Палестинський чиновник зазначив, що він триватиме 60 днів.

Якщо план буде дотриманий, на 16-й день після набуття чинності угоди розпочнуться переговори на другому етапі з метою забезпечення повернення живих заручників, що залишилися, ‒ чоловіків-солдат і молодих цивільних чоловіків ‒ і повернення тіл загиблих заручників.

- В обмін на заручників Ізраїль звільнить зі своїх в'язниць значну кількість палестинських ув'язнених. Деякі з них відбувають тривалі строки за смертельні напади, хоча точна кількість залежатиме від того, скільки заручників ще живе. Ізраїльський чиновник заявив, що їх буде “багато сотень”, тоді як палестинський чиновник ‒ що їх буде понад 1000.

- Куди відправлять ув'язнених, поки не погоджено, але ніхто із засуджених за вбивство чи смертельні напади “не буде звільнений на Західний берег”.

- Нікого з тих, хто брав участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, не звільнять.

ВІДВІД ВІЙСЬК

Ізраїль не буде повністю виводити свої війська до повернення всіх заручників, але відбуватиметься поетапний відхід, ізраїльські сили залишатимуться на периметрі кордону для захисту ізраїльських прикордонних міст і сіл.

- У Філадельфійському коридорі, що межує з Єгиптом, вздовж південної околиці Гази, запровадять заходи безпеки, а Ізраїль вийде з його частин після перших кількох днів угоди.

- Неозброєним мешканцям Північної Гази буде дозволено повернутися за механізмом, який гарантуватиме, що туди не перемісять зброю. Ізраїльські війська відступлять з коридору Нецарім у центральній Смузі Гази.

- Пункт пропуску Рафах між Єгиптом і Газою почне працювати поступово, дозволяючи вивозити хворих і гуманітарні випадки з анклаву для лікування.

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОПОМОГИ

Обсяг гуманітарної допомоги для Смуги Гази значно зросте. Анклав, за даними міжнародних організацій, включно з ООН, стикається із серйозною гуманітарною кризою.

Ізраїль дозволяє ввезення допомоги в анклав, але виникли суперечки з приводу дозволеного обсягу. Водночас все більшою проблемою стають грабунки з боку злочинних банд.

МАЙБУТНЄ УПРАВЛІННЯ СМУГОЮ ГАЗИ

Хто керуватиме Смугою Гази після війни ‒ невідомо. Схоже, що поточний раунд переговорів виключив це питання із пропозиції через його складність та ймовірність того, що питання затримає досягнення угоди.

Ізраїль заявив, що не припинить війну, якщо ХАМАС залишиться при владі. Він також відкинув управління Газою Палестинською адміністрацією, яку підтримує Захід. Це орган був створений відповідно до тимчасових мирних угод Осло 30 років тому, він здійснює обмежений суверенітет на окупованому Західному березі.

З початку своєї військової кампанії в Газі Ізраїль заявляв, що збереже контроль над безпекою анклаву після закінчення бойових дій.

Міжнародна спільнота зазначає, що Газою мають керувати палестинці, але спроби знайти альтернативи основним фракціям серед громадянського суспільства чи лідерів кланів виявилися значною мірою безрезультатними.

Проте між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та США точаться дискусіїї про тимчасову адміністрацію, яка керуватиме Газою допоки реформована Палестинська адміністрація не зможе взяти на себе управління.