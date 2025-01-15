Зеленський прибув до Польщі: говоритимуть про війну та історію

Він зустрінеться з Туском та Дудою.

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де матиме зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, глави держав обговорюватимуть різні питання, зокрема історичні.

"Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий путін і сильна Європа потрібні всім", – написав він.