Зеленський прибув до Польщі: говоритимуть про війну та історію

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де матиме зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, глави держав обговорюватимуть різні питання, зокрема історичні.
"Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий путін і сильна Європа потрібні всім", – написав він.
- Польські політики періодично роблять заяви щодо Волинської трагедії, тиснучи на Україну погрозами чинити перепони на її шляху до ЄС. Очільник польського інституту національної пам'яті та кандидат у президенти Кароль Навроцький сказав щодо неможливості приєднання нашої держави до Євросоюзу та НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. У МЗС України ці слова засудили.
- Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники, яке було вщент випалене у 1945 році.