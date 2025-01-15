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​Президента Південної Кореї арештували у справі про держпереворот

Він сам вийшов з резиденції.

​Президента Південної Кореї арештували у справі про держпереворот
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошує воєнний стан
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї арештували президента Юн Сук Йоля у справі про спробу держперевороту.

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що він сам вирішив з’явитися на допит в антикорупційне агентство, щоб уникнути ризику кровопролиття, водночас заявивши, що розслідування агентства незаконним.

"Щоб запобігти нещасливому і насильницькому інциденту, я вирішив з’явитися...хоча вважаю, що розслідування є незаконним", – сказав Юн у відеозверненні, записаному в його резиденції в центрі Сеула.

Слідчі затримали Юна за звинуваченням у спробі держперевороту, що стало першим випадком арешту чинного президента.

Під резиденцією політика зібрався численний мітинг його прихильників. 

"Президент Юн вирішив сьогодні особисто з’явитися до Управління з розслідування корупції", – повідомив його адвокат Сок Дон Хьон у Facebook, додавши, що лідер, якого оголосили про імпічмент, також виступить з промовою. Але незабаром після цього слідчі оголосили, що Юна заарештували, пише The Guardian

  • Нещодавно слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула.
  • Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
  • Тим часом Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.
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