​Президента Південної Кореї арештували у справі про держпереворот

У Південній Кореї арештували президента Юн Сук Йоля у справі про спробу держперевороту.
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що він сам вирішив з’явитися на допит в антикорупційне агентство, щоб уникнути ризику кровопролиття, водночас заявивши, що розслідування агентства незаконним.
"Щоб запобігти нещасливому і насильницькому інциденту, я вирішив з’явитися...хоча вважаю, що розслідування є незаконним", – сказав Юн у відеозверненні, записаному в його резиденції в центрі Сеула.
Слідчі затримали Юна за звинуваченням у спробі держперевороту, що стало першим випадком арешту чинного президента.
Під резиденцією політика зібрався численний мітинг його прихильників.
"Президент Юн вирішив сьогодні особисто з’явитися до Управління з розслідування корупції", – повідомив його адвокат Сок Дон Хьон у Facebook, додавши, що лідер, якого оголосили про імпічмент, також виступить з промовою. Але незабаром після цього слідчі оголосили, що Юна заарештували, пише The Guardian.
- Нещодавно слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула.
- Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
- Тим часом Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.