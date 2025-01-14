У Відні після п’ятирічної перерви відбудеться благодійний Український бал

Після п’ятирічної перерви у столиці Австрії Відні 15 лютого знову відбудеться благодійний Український бал, покликаний більше розповісти про українську класичну культуру, але також - зібрати кошти на реабілітаційний центр в Україні.

Про це повідомила членкиня правління Товариства української молоді в Австрії (ТУМА), співзасновниця Українського балу Лідія Акришора, передає Укрінформ.

"Український бал сьогодні – це своєрідна можливість встановити історичну справедливість та більше дізнатися про українську культуру. Особливо українську класичну культуру, мову, інтелектуальне життя та зв’язок інтелігенції між Україною та Австрією. Також у цей нелегкий час, коли Україна захищає цінності демократії та свободи, важливо привернути увагу до цієї боротьби та необхідності збереження життів. Крім того, під час балу збиратимуться кошти на реабілітаційний центр "Відродження" для постраждалих від російської агресії", - зазначила Акришора.

Благодійний Український бал проходитиме уже вшосте. Його проводить Товариство української молоді в Австрії, яке цього року відзначає 15 років своєї діяльності. Захід відбудеться в палаці Ферстель та кафе Централь, які є відомими туристичними місцями.

"Як і попередні роки слоганом балу є "Допомагай, танцюючи". Він зрозуміло і влучно пояснює благодійну мету балу, коли гості для того, щоб зробити хороший вклад в суспільство, мають всього лише купити квиток на Український бал та насолоджуватися незабутнім вечором. Під час 6-го Українського балу ми збираємо кошти на реабілітаційний центр "Відродження" у Бережанах", - зазначила Акришора.