У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

До Києва з офіційним візитом прибула спікерка латвійського парламенту Дайга Мієріні.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня. Зустріла пані Спікерку на київському вокзалі. Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентського співробітництва та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин", - написала Кондратюк у фейсбуці і опублікувала відео зустрічі.

За її словами, у латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.