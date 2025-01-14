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До Києва прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріні

У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

До Києва прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріні
Дайга Мієріні
Фото: https://www.facebook.com/daiga.mierina.politika

До Києва з офіційним візитом прибула спікерка латвійського парламенту Дайга Мієріні.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня. Зустріла пані Спікерку на київському вокзалі. Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентського співробітництва та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин", - написала Кондратюк у фейсбуці і опублікувала відео зустрічі.

За її словами, у латвійської делегації запланована низка зустрічей з українською владою та представниками навчальних і реабілітаційних центрів для військових.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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