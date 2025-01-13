FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери

Без допомоги європеців росіяни не змогли б отримати доступ до важливих ринків упродовж зими, коли ціни на газ у північній півкулі найвищі.

Судноверфі ЄС ремонтують російські танкери льодового класу та пропонують їм сухі доки, що дозволяє Москві продовжувати транспортувати газ через Арктику попри санкції Заходу щодо її енергетичного сектора.

Про це пише Financial Times.

Верф Damen у Бресті, Франція, та Fayard A/S у Мункебо, Данія здійснюють роботи з технічного обслуговування танкерів, без яких російський завод ЗПГ «Ямал» не міг би отримати доступ до важливих ринків упродовж зими, коли ціни на газ у північній півкулі найвищі.

Ці дві верфі обслуговували 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7 флоту, що обслуговує завод ЗПГ «Ямал»на крайньому північному узбережжі Росії.

Компанія Damen підтвердила, що відремонтувала «кілька суден, залучених до транспортування російського зрідженого природного газу», але додала, що «суворо дотримувалася європейського законодавства про санкції» і що вона «не була залучена до вибору вантажів судноплавними компаніями, які експлуатують ці судна».

«Найближчим часом не планується подальший ремонт цих кораблів ЗПГ», — йдеться в повідомленні.

Компанія Fayard A/S не відповіла на запит FT про коментар.

Єдиний танкер із флоту, який не зайшов на жодну з двох верфей, належить російській судноплавній компанії «Совкомфлот», яка потрапила під санкції. Через відсутність у судна доступу до послуг ремонту у Європі воно було виведено з експлуатації на шість місяців.

Згідно з дослідженням Оксфордського інституту енергетичних досліджень, газовози Arc7 LNG були побудовані в Південній Кореї за ціною близько 333 мільйонів доларів за судно. Вони мають довжину понад 200 метрів і можуть перевозити близько 170 000 кубічних метрів природного газу зі спеціально розробленою системою руху «Азіпод» для навігації по товстій кризі.

Верфі у Франції та Данії, які мають сухі доки, достатньо великі для великогабаритних танкерів, є «єдиними верфями, здатними обслуговувати Arc7 і водночас розташованими в потрібному місці».

10 січня Державний департамент США запровадив санкції проти двох активних проєктів зі зрідження природного газу та організацій третіх країн, які підтримують експорт енергоносіїв РФ.

Торік Європа закупила в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу. За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 в європейських портах пришвартувалися кораблі зі 17,8 млн тонн російського газу, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше.