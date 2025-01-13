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Німеччина передала Україні першу гаубицю RCH 155

Загалом Німеччина планує передати Києву 54 таких САУ.

Німеччина передала Україні першу гаубицю RCH 155
RCH 155
Фото: Міноборони України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу самохідну артилерійську установку типу RCH 155. Церемонія відбулася 13 січня в Касселі, де оборонний концерн KNDS виробляє ці бойові системи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загалом Німеччина планує передати Києву 54 таких САУ. Шість перших установок поки залишаться в Німеччині, на них проходитимуть навчання українські військові.

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) – це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, яка базується на модифікованому шасі бронетранспортера Boxer і оснащена артилерійською системою AGM (Artillery Gun Module). Вона має автомат заряджання та автоматизоване наведення, який забезпечує швидкострільність у понад 8 пострілів за хвилину, при боєзапасі до 30 пострілів. 

Екіпаж RCH 155 складається лише з 2-3 осіб. А додатковою особливістю САУ є унікальна можливість вести вогонь під час руху.

  • 11 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 мільярдів євро. Це - найбільше серед усіх європейських держав.
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