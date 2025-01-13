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Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США

"Cool Rover" завантажили на експортному заводі ЗПГ “Портова” ПАТ “Газпром” наприкінці грудня. 

Bloomberg: російський танкер для СПГ Cool Rover протестує останні “агресивні” санкції США
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Танкер для зрідженого природного газу, який перевозить вантаж із російського заводу, на який США наклали санкції минулої п'ятниці, стане першим, на якому перевірять готовність покупців обійти останній набір обмежень, пише Bloomberg.

Танкер Cool Rover завантажили на експортному заводі ЗПГ “Портова” ПАТ “Газпром” наприкінці грудня. Згідно з даними відстеження, судно і зараз простоює біля берегів Іспанії та Португалії. Відомо, що лише торік судно доставляло вантажі до Європи.

Завод “Портова” на північному заході Росії був одним із об’єктів, включених наприкінці минулого тижня в список найагресивніших санкцій Вашингтона щодо російських вуглеводнів на сьогодні. І це перше активне підприємство з експорту СПГ, яке потрапило під обмеження. США сподіваються утримати покупців СПГ від прийняття імпорту та оплати Росії за паливо для обмеження здатності Москви продовжувати фінансувати свою війну в Україні.

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Санкції рідко діють швидко, але заходи, введені проти російського заводу “Арктик СПГ 2” у 2023 році, по суті припинили продаж його газу, оскільки “покупці побоюються вплутатися у фінансову боротьбу Вашингтона”.

“Портова” і завод ЗПГ “Vysotsk LNG” з доступом у Балтійському морі, яким керує ПАТ “Новатек” і який потрапив під санкції США минулого тижня, експортували близько 2,3 млн тонн минулого року. Це становить близько 0,6% загального світового експорту в 2024 році.

Фото: Bloomberg

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