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Розпочався найбільший у світі індуїстський фестиваль, який має зібрати рекордні 400 мільйонів паломників

Кумбга-Мела ‒ обряд масового паломництва індусів до священних міст індуїзму, що проводиться раз на три роки. Кульмінація святкування припадає на масове обмивання у річках.

Розпочався найбільший у світі індуїстський фестиваль, який має зібрати рекордні 400 мільйонів паломників
Фото: EPA/UPG

В Індії розпочався найбільший у світі індуїстський фестиваль Кумбха Мела, який має зібрати рекордні 400 мільйонів паломників.

Про це повідомляє France24.

Кумбга-Мела ‒ обряд масового паломництва індусів до священних міст індуїзму, що проводиться раз на три роки. Місцем паломництва по черзі стають міста Аллахабад, Гарідвар, Уджа і Нашік. Кульмінація святкування припадає на масове обмивання у водах Гангу, Сіпри, Ґодаварі або Санґама, що символізує очищення душі і тіла.

Організатори кажуть, що масштаб Кумбха-мели можна порівняти з масштабом тимчасової країни ‒ очікується, що загальна кількість учасників приблизно дорівнює населенню Сполучених Штатів і Канади разом узятих.

“Мелу відвідають близько 350–400 мільйонів вірян, тому ви можете собі уявити масштаб підготовки”, ‒ заявили організатори.

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Індуїстські ченці, які несуть величезні прапори своїх сект, розпочали марш до річки у неділю ввечері. За ними у супроводі слонів їхали трактори, перетворені на колісниці, а прочани йшли під бій барабанів.

“Фестиваль сягає корінням в індуїстську міфологію, битву між божествами і демонами за контроль над глечиком, що містить нектар безсмертя”, ‒ додає видання.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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