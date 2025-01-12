​Сибіга приєднався до позиції ЄС щодо інавгурації Мадуро: "вибір венесуельського народу був украдений"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приєднався до позиції Європейського Союзу щодо інавгурації Ніколаса Мадуро як президента Венесуели.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Так звана інавгурація Ніколаса Мадуро була фікцією. Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели і наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", – заявив голова МЗС.
Ukraine aligns with EU position. Nicolas Maduro's so-called "inauguration" was a sham. The choice of the Venezuelan people was stolen. We will continue to support the people of Venezuela and insist that their civic rights and freedoms must be respected. https://t.co/EuMfZd3VxV— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 12, 2025
- 10 січня Мадуро склав присягу президента Венесуели, продовживши третій термін перебування на посаді ще на шість років.
- Рада Євросоюзу ухвалила новий пакет санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав і свобод у Венесуелі, а також за незаконне продовження повноважень Мадуро.
- Уряд США також повідомив про нові санкції проти венесуельських чиновників. Крім того, у Вашингтоні оголосили про збільшення до 25 млн доларів винагороди за інформацію, яка приведе до арешту Мадуро.