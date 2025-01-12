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​Сибіга приєднався до позиції ЄС щодо інавгурації Мадуро: "вибір венесуельського народу був украдений"

"Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели і наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод".

​Сибіга приєднався до позиції ЄС щодо інавгурації Мадуро: "вибір венесуельського народу був украдений"
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приєднався до позиції Європейського Союзу щодо інавгурації Ніколаса Мадуро як президента Венесуели.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Так звана інавгурація Ніколаса Мадуро була фікцією. Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели і наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", – заявив голова МЗС.

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