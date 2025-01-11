У Норвегії планують зобов’язати забудовників обладнувати бомбосховища у будівлях площею понад тисячу кв м

Міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Мель (Emilie Mehl) заявила, що у країні планують зобов’язати забудовників обладнувати бомбосховища у нових будівлях площею понад тисячу кв м, передає DW.

"Навколо нас все більше невизначеності. Ми повинні подбати про мешканців країни та розглядати найгірші сценарії, такі як війна чи збройний напад", - заявила Емілі Мель в інтерв'ю місцевій телерадіокомпанії NRK у п'ятницю, 10 січня.

Міністр уточнила, що будівництво укриттів поширюватиметься на будинки площею понад 1000 квадратних метрів. Самі притулки передбачені двох типів: для захисту від хімічних та радіоактивних речовин, а також від "звичайної зброї".

До 1998 року у країні діяла норма, яка зобов'язувала оснащувати великі житлові комплекси бомбосховищами. Після її скасування нових притулків у країні не будували вже понад чверть століття.

Наразі сховищами в Норвегії забезпечено менше половини населення. Зараз у країні є близько 20 тисяч укриттів. У них можуть розміститися два з половиною мільйони людей - близько 45 відсотків населення країни. У двох інших скандинавських країнах укриттями можуть скористатися від 70 до 90 відсотків мешканців.

Слід зауважити, що Норвегія є членом НАТО з 1949 року.