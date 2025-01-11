Президент Словаччини Пеллегріні відмовився від офіційного візиту в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вже побував у всіх сусідніх країнах у статусі президента, однак Україну відвідувати не буде, передає видання Aktuality.
Пеллегріні відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва, оскільки Україна припинила транзит російського газу через своб територію, і це вплинуло на постачання газу до Словаччини.
«У цих обставинах про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти та газу не піде до Словаччини, то мені справді не обов'язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не гнівається», - сказав Пеллегріні.
Словацький президент вважає, що український уряд та президент «вирішили перекрити нам постачання газу» і тим самим загрожують «енергетичній безпеці Словаччини».
«У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоча у нас є чинні контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови», - додав Пеллегріні.
- Із 1 січня 2025 Україна зупинила транзит російського газу своєю територію.
- Це пов'язано з тим, що завершилася дія п'ятирічного контракту Нафтогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Наша держава готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо через зупинку транзиту прилетів до Москви і провів переговори з Путіним.
- Опісля від Фіцо пролунала серія погроз про припинення постачання електроенергії, а також блокування гуманітарної допомоги і підтримки українських біженців.
- Пеллегріні зустрічався з українським президентом торік у червні і анонсував свій візит в Україні.