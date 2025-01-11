Президент Словаччини Пеллегріні відмовився від офіційного візиту в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вже побував у всіх сусідніх країнах у статусі президента, однак Україну відвідувати не буде, передає видання Aktuality.

Пеллегріні відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва, оскільки Україна припинила транзит російського газу через своб територію, і це вплинуло на постачання газу до Словаччини.

«У цих обставинах про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти та газу не піде до Словаччини, то мені справді не обов'язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не гнівається», - сказав Пеллегріні.

Словацький президент вважає, що український уряд та президент «вирішили перекрити нам постачання газу» і тим самим загрожують «енергетичній безпеці Словаччини».

«У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоча у нас є чинні контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови», - додав Пеллегріні.