Генштаб: майже половина боїв на фронті припала на Покровський напрямок

Станом на 16.00 11 січня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Покровка Сумської області; Янжулівка та Блешня Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до українських позицій у районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев’ять боєзіткнень.

На Лиманському відбулися 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.

В районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки Краматорського напрямку з початку доби відбулися 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Торецькому загарбники п’ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники атаки відбили.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 56 разів розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське; Сили оборони відбили 46 ворожих атак, десять боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Новосілки та Великої Новосілки, завдав авіаудару КАБами по Новополю.

На Придніпровському з початку доби відбулося одне боєзіткнення. Противник успіху не мав.

На Курщині українські захисники відбивали 12 ворожих штурмів, три тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціям наших оборонців, застосувавши чотири КАБ.