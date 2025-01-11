Снайпери ГУР МО ліквідували групу російських окупантів під Покровськом на Донеччині. Бійці української розвідки працювали у тилу ворога.
Про це повідомляє ГУР МО.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем в тилу ворога. На відео зафіксовані результати успішної засідки у районі Покровська Донецької області.
"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває", — додали в ГУР.
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