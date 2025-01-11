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Снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом

Спецпризначенці ГУР відпрацювали в тилу ворога.

Снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом
Фото: скріншот

Снайпери ГУР МО ліквідували групу російських окупантів під Покровськом на Донеччині. Бійці української розвідки працювали у тилу ворога.

Про це повідомляє ГУР МО.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем в тилу ворога. На відео зафіксовані результати успішної засідки у районі Покровська Донецької області. 

"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває", — додали в ГУР.

Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. 

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