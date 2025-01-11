На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили приватні будинки

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

РФ вкотре атакувала Київську область ударними БпЛА. Зафіксовані пошкодження приватних будинків.

Про це інформує Київська ОВА.

"Уночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків дронів постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі. Пошкодження незначні. У будівлях вибиті вікна", — інформують в ОВА.