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На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили приватні будинки

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили приватні будинки
Фото: ДПСУ

РФ вкотре атакувала Київську область ударними БпЛА. Зафіксовані пошкодження приватних будинків.

Про це інформує Київська ОВА. 

"Уночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків дронів постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі. Пошкодження незначні. У будівлях вибиті вікна", — інформують в ОВА.

  • У ніч на 11 січня сили ППО знищили 47 російських дронів. Ще 27 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
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