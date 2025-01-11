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У Бериславі на Херсонщині через російські обстріли загинув цивільний

На цивільного окупанти скинули вибухівку.

У Бериславі на Херсонщині через російські обстріли загинув цивільний
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

У Бериславі Херсонської області через атаку російського безпілотника загинув цивільний. Росіяни скинули на чоловіка вибухівку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі.

"У Бериславі через атаку російського безпілотника загинув мирний житель. 9 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на 54-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він дістав поранення, несумісні з життям.

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