У Бериславі на Херсонщині через російські обстріли загинув цивільний

У Бериславі Херсонської області через атаку російського безпілотника загинув цивільний. Росіяни скинули на чоловіка вибухівку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі.

"У Бериславі через атаку російського безпілотника загинув мирний житель. 9 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на 54-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він дістав поранення, несумісні з життям.