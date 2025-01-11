У Бериславі на Херсонщині через російські обстріли загинув цивільний

У Бериславі Херсонської області через атаку російського безпілотника загинув цивільний. Росіяни скинули на чоловіка вибухівку.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі.
"У Бериславі через атаку російського безпілотника загинув мирний житель. 9 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на 54-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, він дістав поранення, несумісні з життям.
- Російські війська упродовж доби обстріляли критичну та соціальну інфраструктуру Херсонської області. Поранені двоє цивільних.