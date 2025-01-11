Армія РФ скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у Запорізькій області. Є жертви

Російська армія атакувала ворожим дроном цивільне авто у Приморському Запорізької області. Внаслідок атаки загинула 47-річна жителька села.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці", — інформує він.

Серед поранених — два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.