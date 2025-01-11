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Армія РФ скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у Запорізькій області. Є жертви

Унаслідок дронової четверо людей поранені, одна — загинула.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у Запорізькій області. Є жертви
наслідки російського обстрілу Запорізької області 6 грудня 2024 року

Російська армія атакувала ворожим дроном цивільне авто у Приморському Запорізької області. Внаслідок атаки загинула 47-річна жителька села.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці", — інформує він. 

Серед поранених — два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

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