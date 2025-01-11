Росіяни завдали понад 370 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби російські окупанти завдали 377 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Руйнувань зазнали житлові будинки.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Веселянці, Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Пʼятихатках", — ідеться у повідомленні.
201 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
11 обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.
150 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя 8 січня зросла до 127. Іще четверо людей звернулися по допомогу лікарів Запоріжжя.