Росіяни завдали понад 370 ударів по Запорізькій області

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

150 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

"Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Веселянці, Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Пʼятихатках", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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