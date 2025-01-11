У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали понад 370 ударів по Запорізькій області

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Росіяни завдали понад 370 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російські окупанти завдали 377 ударів  по 15 населених пунктах Запорізької області. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Веселянці, Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Пʼятихатках", — ідеться у повідомленні.

201 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

11 обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

150 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies