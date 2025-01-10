Кількість поранених унаслідок удару по Запоріжжю зросла до 127

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя 8 січня зросла до 127. Іще четверо людей звернулися по допомогу лікарів Запоріжжя.

74 людини були госпіталізовані, повідомили в ОВА. У важкому стані – 12 постраждалих.

Того дня російська армія атакувала обласний центр авіабомбами. Завдала декількох ударів. Уже було відомо про поранених, а ворог все ще продовжував атаку.

Загинули 13 людей, кількість поранених щоденно зростає, оскільки все більше потерпілих звертаються до лікарів самостійно.

Станом на 9 січня в лікарнях залишалися 66 осіб. Серед потерпілих була 13 річна дівчинка – вона в момент удару перебувала в маршрутці. У неї діагностували акубаротравму.