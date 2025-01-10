Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість поранених унаслідок удару по Запоріжжю зросла до 127

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. 

Кількість поранених унаслідок удару по Запоріжжю зросла до 127
Ліквідація наслідків авіаудару по Запоріжжі
Фото: Нацполіція

Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя 8 січня зросла до 127. Іще четверо людей звернулися по допомогу лікарів Запоріжжя. 

74 людини були госпіталізовані, повідомили в ОВА. У важкому стані – 12 постраждалих. 

Того дня російська армія атакувала обласний центр авіабомбами. Завдала декількох ударів. Уже було відомо про поранених, а ворог все ще продовжував атаку. 

Загинули 13 людей, кількість поранених щоденно зростає, оскільки все більше потерпілих звертаються до лікарів самостійно. 

Станом на 9 січня в лікарнях залишалися 66 осіб. Серед потерпілих була 13 річна дівчинка – вона в момент удару перебувала в маршрутці. У неї діагностували акубаротравму. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies