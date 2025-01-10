Головне за ніч та ранок п’ятниці, 10 січня: понад 160 боєзіткнень, нічна атака дронів, спецоперація Нацполіції

Нічна повітряна атака, 161 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі у Лос-Анджелесі.

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну 72-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

У прифронтовому районі на півночі Чернігівщини поранено цивільну особу і зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі).

У Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та 20 автівок. Попередньо, - без жертв.

34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них полетів у напрямку Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожих атаки, на Курщині - 25.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1830 російських окупантів, 10 танків. Росія вже втратила в Україні близько 804 930 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ростовській та ленінградській областях РФ були атаковані замасковані воєнні об‘єкти, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію: “але відомо все”.

Тим часом у російських телеграм-каналах пишуть, що в селі Крим Ростовській області внаслідок атаки загорівся завод "ПластФактор" (нібито займається покриттям для підлог), а також повідомляють про вибухи і пожежу на площі 1 900 кв м в промзоні в місті Гатчина Ленінградської області. У телеграм-каналах пишуть, що горить завод із виробництва ацетону.

Національна поліція проводить масштабні відпрацювання у всій країні у справі про організацію незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять одночасно понад 600 обшуків. Це перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За відомою інформацією, ділки посприяли в перетині цих маршрутів сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) оприлюднило рекомендацію не виконувати польоти в повітряному просторі Російської Федерації, розташованому на захід від 60° східної довготи, на всіх висотах і рівнях польоту.

Рекомендація стосується повітряного простору в районах міст:

Москва

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Єкатеринбург

Самара

“Конфлікт, що триває після російського вторгнення в Україну, створює ризик ненавмисного обстрілу цивільних літаків у повітряному просторі Російської Федерації через можливі недоліки цивільно-військової координації та потенційну можливість помилкової ідентифікації”, – йдеться у повідомленні.

Також в Росії існує спотворення та глушіння глобальних навігаційних супутникових систем.

EASA зазначає, що Росія не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфліктності повітряного простору.

Удвічі зросла офіційно підтверджена кількість жертв унаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі: за оцінкою місцевої влади, вогонь спричинив загибель не менш як 10 людей. Триденні пожежі знищили понад 10 000 будівель і охопили цілі квартали, пише Wall Street Journal.

Економічні втрати від стихії уже оцінили в десятки мільярдів доларів. 360 000 людей потрапили в зону обов'язкової евакуації.

Більше інформації – в новині.

Через пожежу у Лос-Анджелесі, яка охопила також і Голлівудські пагорби та призвела до жертв та руйнувань, американська кіноакадемія була змушена внести зміни до графіку голосування за номінантів на премію "Оскар".

Як пише "Суспільне", судді мали визначитися з фінальним списком претендентів на головну кінонагороду світу шляхом голосування з 8 до 12 січня, а результати планувалося оприлюднити 17 січня. Проте через стихію термін продовжили на два дні, тож номінантів оголосять 19 січня.

Гендиректор академії Білл Крамер висловив співчуття постраждалим від безпрецедентного вогню, серед яких чимало голлівудських зірок. У мережі стверджують, що пожежа знищила домівки таких відомих акторів як Ентоні Гопкінс, Бен Аффлек, Том Генкс та великий друг України і амбасадор United24 Марк Гемілл.

Попри вимушене запізнення з номінантами, сама церемонія вручення "Оскарів" поки залишається без змін у календарі – статуетки знайдуть своїх володарів 2 березня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!