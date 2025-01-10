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За добу Сили оборони ліквідували 1830 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 804 930 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували 1830 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 804 930 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 804930 (+1830) 
  • танків ‒ 9741 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32)
  • артилерійських систем – 21789 (+24)
  • РСЗВ – 1260 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1041 (+3)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71) 
  • крилаті ракети ‒ 3017 (+3) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) 
  • спеціальна техніка ‒ 3689 (+3).

Дані уточнюються.

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