За добу Сили оборони ліквідували 1830 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 804 930 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 804930 (+1830)
- танків ‒ 9741 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32)
- артилерійських систем – 21789 (+24)
- РСЗВ – 1260 (+0)
- засоби ППО ‒ 1041 (+3)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71)
- крилаті ракети ‒ 3017 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86)
- спеціальна техніка ‒ 3689 (+3).
Дані уточнюються.