Microsoft продовжить підтримку України у 2025 році

Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Telegram повідомило про рішення американської корпорації Microsoft продовжити надавати Україні допомогу у сфері кібербезпеки та сервісів у 2025 році.

Як зазначила пресслужба урядового відомства, світовий лідер у галузі комп'ютерних технологій і надалі дозволить освітнім установам, державним агенціям, а також центральним та регіональним органам влади в Україні безкоштовно користуватися своїми хмарними продуктами.

Загалом технологічна допомога нашій державі з боку американського техногіганта у 2023 році налічувала понад 500 мільйонів доларів, а минулоріч становила 100 мільйонів. У 2025 році Microsoft планує зберегти підтримку на тому ж рівні.

Окрім безоплатних хмарних сервісів, компанія зі штату Вашингтон допомогла Україні з перенесенням важливих даних у захищені датацентри в Європі і постійно долучається до проєктів з кібербезпеки, розслідування злочинів росіян та гуманітарних ініціатив.