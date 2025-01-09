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Умєров: Нідерланди найближчим часом нададуть допомогу з ППО

Міністри обох держав обговорили також спрямування інвестицій у спільні оборонні проєкти.

Умєров: Нідерланди найближчим часом нададуть допомогу з ППО
Рустем Умєров і Рубен Брекельманс
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом під час роботи Контактної групи у форматі «Рамштайн».

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За словами Умєрова, ключовою темою зустрічі стало спрямування інвестицій у спільні оборонні проєкти і посилення ППО України.

«Особливо важливий напрямок — виробництво далекобійних дронів. Детально обговорили, як зробити цей процес максимально ефективним, та проаналізували найкращі механізми прямого фінансування. Також розглянули можливість використання доходів від заморожених російських активів для підтримки виробництва запчастин до дронів. Це може стати дієвим інструментом для збільшення оборонних спроможностей України», - наголосив український міністр.

Ще однією важливою темою перемовин стало посилення ППО України.

«Нідерланди вже найближчим часом нададуть допомогу, яка значно посилить наш захист неба», - заявив Умєров.

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