Президент США Байден планує нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден хоче вкотре посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією і запровадити нові санкції, передає видання n-tv.

Байден хоче піти на такий крок перед тим, як покине Білий дім і на пост лідера США заступить Дональд Трамп.

Очікується, що президент Штатів оголосить про нові санкції проти російської економіки на цьому тижні. Потраплять під обмежувальні заходи, імовірно, і деякі китайські компанії.

Команда Байдена проінформує команду Трампа про заплановані кроки.