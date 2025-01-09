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Президент США Байден планує нові санкції проти Росії

Команда Байдена проінформує команду Трампа про заплановані кроки. 

Президент США Байден планує нові санкції проти Росії
президент США Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден хоче вкотре посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією і запровадити нові санкції, передає видання n-tv.

Байден хоче піти на такий крок перед тим, як покине Білий дім і на пост лідера США заступить Дональд Трамп.

Очікується, що президент Штатів оголосить про нові санкції проти російської економіки на цьому тижні. Потраплять під обмежувальні заходи, імовірно, і деякі китайські компанії. 

Команда Байдена проінформує команду Трампа про заплановані кроки. 

  • У грудні видання Washington Post стверджувало, що за лічені тижні до завершення перебування на посаді президент США має намір дати адміністрації свого наступника Трампа важелі впливу на Москву щодо переговорів про завершення війни в Україні.
  • Йдеться про жорсткі санкції проти російської енергетики, які мають "завдати удару по путінській військовій скрині", тобто зменшити можливості для фінансування війни. Обмеження мають бути спрямовані на так званий "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю транспортувати нафту, ігноруючи запроваджені заборони.
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