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Польща готує черговий пакет допомоги для України

Також Польща має волю і бажання продовжувати зустрічі в форматі “Рамштайн” і надалі.

Польща готує черговий пакет допомоги для України
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

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поhttps://lb.ua/tag/75_polshcha.htmlготує черговий пакет допомоги для України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

“Польща готує черговий пакет допомоги для України, чергову партію допомоги. Ми завжди передаємо те, що можливо”, - сказав віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що є межа допомоги, яку Польща не переходить, і це “безпека польської держави”.

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Також Косіняк-Камиш запевнив, що Польща має волю і бажання продовжувати зустрічі в форматі “Рамштайн” і надалі. 

“Кожен у цій групі хоче продовжувати цей формат за участі та ключової ролі Сполучених Штатів. Вірю, що після зміни адміністрації така зустріч відбудеться. Цей формат довів свою спроможність”, - наголосив міністр оборони Польщі. 

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