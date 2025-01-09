Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі.
“Польща готує черговий пакет допомоги для України, чергову партію допомоги. Ми завжди передаємо те, що можливо”, - сказав віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що є межа допомоги, яку Польща не переходить, і це “безпека польської держави”.
Також Косіняк-Камиш запевнив, що Польща має волю і бажання продовжувати зустрічі в форматі “Рамштайн” і надалі.
“Кожен у цій групі хоче продовжувати цей формат за участі та ключової ролі Сполучених Штатів. Вірю, що після зміни адміністрації така зустріч відбудеться. Цей формат довів свою спроможність”, - наголосив міністр оборони Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війна не може закінчитися перемогою Росії.